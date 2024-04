Lorenzo Aaron Cantela kuminang sa 21st Bangkok Chess Challenger

NAGWAGI si National Master (NM) Lorenzo Aaron Cantela sa 21st Bangkok Chess Club Challenger 2024 kamakaiLan na nilaro sa Sheraton Hua Hin Resort & Spa sa Hua Hin, Thailand.

Nakapagtala si Cantela, pambato ng Cavite at Masbate, ng pitong puntos sa nine rounds Swiss System tournament at ipinatupad ang 90 minutes plus 30 seconds increment time control format.

Ipinagpag ni Cantela sina Terence Legge ng England sa unang round, Kate Nicole Ordizo ng Pilipinas sa second, Vaisnav A ng India (Round 3), kababayang si April Joy Claros (Round 4), Vaibhav A ng India (6th round), Pinoy woodpusher Lemmuel Jay Adena (7th round) at isa pang Pinoy chesser Ritchie James Abeleda sa eighth at penultimate round round.

Nabigo si Cantela kay Xu Chang ng China sa fourth round habang nakipaghatian ng puntos kay Mary Joy Tan ng Pilipinas sa ninth at final round.

“I’m simply very, very delighted. I am so happy,” sabi ng freshman student ng Far Eastern University sa Morayta. “A big boost of confidence for winning this tournament.”

Ayon naman kay FEU at national women’s team coach GM Jayson Gonzales, bahagi ng adbokasiya ng Far Eastern University na mag-produce ng future champions.

Maliban kina Cantela at teen chess wonder WNM Reulle Canino, nakagawa din ang FEU ng mga pambansang kampeon at Grandmaster tulad nina Gonzales mismo, Buenaventura “Bong” Villamayor at WGM Janelle Mae Frayna. (Elech Dawa)