Lider ng BIFF, 11 galamay todas sa engkuwentro

TODAS ang lider ng teroristang grupong Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF) at 11 nitong miyembro na responsable umano sa pambobomba at pangingikil sa ilang bahagi ng Mindanao matapos nilang maka-engkuwentro ang tropa ng pamahalaan sa Datu Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur kahapon nang umaga.

Kinilala ni Major Alex Rillera, commander ng 6TH Infantry Division (ID) ng Philippine Army ang napatay na lider ng Karialan Group ng BIFF na si Kagi Karialan o Mohiden Animbang.

Kabilang din sa mga napatay ng militar ang kapatid nitong si Saga Animbang habang inaalam pa ang pagkakakilanlan ng 10 iba pa.

Samantala, nasa ligtas ng kalagayan ang pitong sundalo na nasugatan sa nasabing bakbakan na nangyari sa Sitio Sitio Pendililang, Barangay Kitango bandang alas-sais nang umaga.

“We cornered them in an open field, in a swampy area. Finally we got them, we have been running after them,” pahayag ni Rillera

“We hope this will bring about peace in these communities so that development will come to Datu Saudi Ampatuan,” dagdag nito.

Ayon kay Rillera, narekober sa lugar ang 12 iba’t ibang uri ng malalakas na kalibre ng baril.

Samantala, kinumpirma ng nagpakilalang BIFF spokesperson na si Abu Supyan ang pagkamatay ng isa sa kanilang lider na si Karialan at 11 kasamahan nito.

Nagkaroon aniya ng engkwentro mula alas-sais nang umaga hanggang alas-tres nang tanghali ang kanilang mga kasamahan at tropa ng pamahalaan na nagresulta sa pagkamatay ng mga ito.

Dahil dito, nagbanta si Supyan na ipaghihiganti ng kanilang grupo ang sinapit ng kanilang lider at mga kasamahan sa susunod na mga araw.(Edwin Balasa)