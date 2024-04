Karera Tips Ni JP Gonzales

Abril 24, 2024 – Miyerkoles

Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

R01 – 4 Akroun Silver, 5 Dazzlingab, 2 Sun Rider, 6 Lord Bentley

R02 – 7 Auspicious, 2 Clairvoyant, 4 Surplus Boy, 6 Quincy

R03 – 5 My Sweet Valentine, 6 Silver Lining, 1 Blue Mist, 3 Smart Julliane

R04 – 2 Blue Label, 3 Heavenly Star, 1 Antique Collector, 8 Solution

R05 – 4 Safe In The West, 8 My Dear Magnolia, 7 One For The Road, 6 Wessfacckol

R06 – 6 La Republica, 2 Spaghetting Pababa, 3 Double Time/My Dad Bogart, 8 Oh Rootie

R07 – 2 Don Lucas, 1 Kalanggaman Island, 8 Lucky Julliane, 12 Piece Of Cake

Solo Pick: Safe In The West

Longshot: My Sweet Valentine, Blue Label