Kamatis, may tamang pagdilig!

Huwag lang basta dilig ng dilig!

Bawat halaman, gulay o prutas, may kanya-kanya ring paraan ng pagdidilig.

Tulad na lamang ng kamatis na kung tama ang pag iingat, kayang kaya mamunga na hindi lang sapat para sa iyong ulam kundi kaya pa hanggang ulam ng iyong kapitbahay.

Ang kamatis ay kilalang “easy-to-grow.”

Kapag marami ang idinilig, maaaring mabulok ang kamatis, pero kung masyadong kakaunti naman ang tubig, posibleng kaunti lang din ang iyong maani.

Paano nga ba malalaman ang sapat na dami ng tubig?

Ayon kay Rebecca Sears, Resident Green Thumb sa Ferry-Morse, hindi lahat ng kamatis ay namumunga batay sa parehong kondisyon.

Una, kung mas mainit, mas manunuyot ito kaya dapat mas marami ang iyong idilig.

Kapag matindi ang init, araw-araw dapat itong diligan ng hanggang dalawang beses.

Mahalaga ring tukuyin ang kondisyon ng lupa.

“Sandy soil drains easily, and tomato plants grown in sandy soil will need watering three to four times per week.

Soils with more clay hold water, so watering once per week is usually sufficient,” paliwanag ni Sears. “Container plants tend to dry out faster and therefore may require more frequent watering to keep the soil moist,” dagdag pa nito.

Para mapanatili ang moisture ng kamatis na nasa container, dapat itong dagdagan ng organic mulch.

“The first week in the ground, tomatoes will require watering every day to become established. After that first week, slowly reduce watering,” payo pa ni Sears.

Kapag nagsimula nang mamunga, kailangan na ring dagdagan bahagya ang tubig sa pagdilig.

“If the soil feels dry a few inches down, it’s time to water.”

Malalaman mo kung labis na ang tubig kapag nagsimula nang magkulay dilaw ang dahon, at ang ugat naman ay naging maitim at malambot.

Pero kung kulang ang tubig, magsisimula nang manuyot ang mga dahon.

Dapat ay dahan dahan lang din ang pagdidilig. Wag magdilig kapag tirik na ang araw.

Makakatulong din ang paglalagay ng mulch para mapanatili ang moisture ng lupa. (Natalia Antonio)