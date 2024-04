Julie Anne nagka-health emergency: Darren biglang sumalang sa concert ni Regine Velasquez

Hinangaan ng netizens si Darren Espanto nang pinasalamatan ito ni Paolo Valenciano sa pag-ako ng dapat ay spot number ni Julie Anne San Jose sa sold out ‘Regine Rocks: The Repeat’ concert ni Regine Velasquez-Alcasid sa SM MOA Arena last Friday.

Si Paolo ang direktor ng successful repeat concert ni Regine. Ginamit ni Paolo ang Instagram account niya para pasalamatan ng bonggang-bongga si Darren.

Hindi nga raw nagdalawang isip ang singer-actor na tanggapin ang request nila na gawin nito ang mga prod number ni Julie Anne sa ‘Regine Rocks: The Repeat’ concert.

Nagkaroon diumano ng emergency health scare ang Kapuso actress-singer noong Biyernes kaya napilitan itong mag-back out bilang isa sa mga guest ng Asia’s Songbird.

Kuwento pa ni Direk Paolo, nalaman daw ni Darren ang ipe-perform niyang songs noong Friday afternoon lang, ilang oras bago ang actual concert.

Agad nga itong nag-rehearse at kinabisado ang nakatokang songs kay Julie Anne.

Last minute surprise guest nga raw si Darren sa concert ni Regine.

Mahihirap ang rock songs na kinanta ni Darren, ha. Pero napag-aralan niya agad ang mga ito at naitawid niya ng bonggang-bongga on stage. Hindi nga mapapansin na kulang sa preparation ang Kapamilya singer dahil winner ang ginawa nitong performance.

Rock song na ‘Centuries’ ng bandang Fall Out Boys ang kinanta nito sa solo spot niya at nakipag-duet ito kay Regine sa ‘Bring Me to Life’ ng Evanescence.

Sa tuwa nga ng misis ni Ogie Alcasid ay pinag-promote niya si Darren after ng applauded and powerful prod number nila. Sa June 1, 2024 kasi ang 10th anniversary concert nito sa Araneta Coliseum.

Inaabangan tuloy ngayon ng fans ni Regine kung magge-guest naman ang idolo nila sa ‘D10’ concert ni Darren.

Bongga!