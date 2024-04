Jamal Murray ‘pinatay’ Lakers sa buzzer-beater

NAHULOG ang 15-foot step-back jumper ni Jamal Murray sa buzzer at nakumpleto ang ahon ng Denver Nuggets mula 20-point down para agawan ng panalo si LeBron James at Los Angeles Lakers Lunes ng gabi (Martes ng tanghali sa Maynila).

Uuwi ng LA ang Lakers na baon 0-2 sa West first-round, pipiliting bumawi sa Game 3 na iho-host nila sa Biyernes.

Ang game-winner ni Murray ang unang tikim ng Nuggets sa lead sapol sa 5-3.

Bago ang falling-down basket ni Murray, kabyos ang 24-foot pull-up jumper ni James at dinamba ni Michael Porter ang rebound 13 seconds na lang.

Hindi tumawag ng timeout ang Denver, dinala ni Murray ang bola sa right side. Sa harap ni Anthony Davis, nag-step-back si Murray at pinahaginit sa net ang bola sa buzzer.

Parehong bumagsak sina Davis at Murray sa harap ng bench ng Nuggets habang halos malunod na ang Ball Arena sa hiyawan ng crowd.

Nangulit ng triple-double na 27 points, 20 rebounds at 10 assists si Nikola Jokic para pangunahan ang Denver. Tumapos si Murray ng 20 points – 14 sa fourth quarter. May 22 markers si Porter, 14 kay Aaron Gordon.

Binitbit ng 32 points ni AD ang Lakers, umayuda ng 26 si James at 23 si D’Angelo Russell mula playoff-high seven 3s.

Pinabuka ng LA ang 59-44 halftime lead sa 68-48 sa bukana ng third quarter, naibaba ng Denver sa 10 papasok ng fourth.

“I don’t have a 20-point play,” lahad ni Nuggets coach Michael Malone. “You’ve got to just keep chipping away.”

(Vladi Eduarte)