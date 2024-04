Walang dahilan para alisin si Vice President Sara Duterte-Carpio bilang kalihim ng Department of Education (DepEd), ayon kay Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

Sinabi ito ng Pangulo matapos matanong kung mananatiling miyembro ng kanyang gabinete ang Pan-galawang Pangulo matapos magsalita si First Lady Liza Araneta Marcos kaugnay sa kanyang saloobin kay VP Sara.

‘Why? I don’t see the reason behind that,” wika ni Marcos sa media interview sa Occidental Min­doro.

Ayon sa Pangulo, hindi apektado ang kanilang tabaho ni VP Sara sa na­ging saloobin ng kanyang kabiyak.

Binigyang-diin ni Pa­ngulong Marcos na maaalis lamang ang isang mi­yembro ng gabinete kapag hindi ginagawa ang trabaho, kung nagkasakit o kaya ay corrupt, at hindi aniya ganito ang Bise Presi-dente.

“Any of the cabinet secretaries will be replaced kapag hindi ginawa ‘yung trabaho nila. All the other things are not part of the discussion. Kapag hindi na kaya, nagkasakit, sabihin mo lang, papalitan ka namin. kapag hindi marunong o korap, tatanggalin ka talaga namin. Hindi naman ganon si Inday,” diin Marcos.

Hindi naman nakikita ng Presidente na kaila­ngan nilang mag-usap ni VP Sara dahil bilang maybahay rin, maiintindihan nito ang naging sentimi­yento ng Unang Ginang matapos siyang banatan ng kanyang miyembro ng pamilya.

“I don’t think we need to patch anything up. She understands, as a wife herself, the sentiments of the First lady,” dagdag ng Pangulo.

Binanggit pa ni Pa­ngulong Marcos na masuwerte siya sa kanyang kabiyak dahil sa pagtatanggol nito.

“My first reaction is what a lucky husband I am that I have a wife na very protective sa akin, na kahit may nakitang hindi magandang sinabi tungkol sa akin, she gets very upset,” anang Pangulo.

“Ang First Lady hindi sanay sa politika ‘yan eh, kami, manhid na diyan sa insulto. Siya, hindi siya galing sa political family, kaya siguro she has to learn, mapalagpas ng kaunti ng ibang masasakit at maaanghang na salita,” dagdag ng Pangulo. (Aileen Taliping)