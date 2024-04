Hashtag Zeus, Kid na-bash dahil sa sayaw na ‘Pantropiko’ kasama si Sen Imee

Bina-bash ngayon ang mga dating Hashtag members na sina Kid Yambao at Zeus Collins.

Hindi kasi nagustuhan ng mga Kapamilya fans ang pagsayaw nila ng hit song ng BINI na ‘Pantropiko’ kasama si Senator Imee Marcos.

In-upload kasi ng Senadora sa kanyang TikTok account ang kanilang pagsayaw nga ng ‘Pantropiko’ kung saan nakasama rin nila si Julian Trono.

Kahit nga patok ang nasabing TikTok video ay may mga netizen pa rin na hindi ito nagustuhan at tinawag sina Kid at Zeus na mga wala raw utang na loob sa network na nagpasikat sa kanila, ang ABS-CBN.

“Zeus Collins??? di ka na nahiya sa mga nagbigay ng career sayo despite you being a talentless piece of sh*t,” sey ng isang netizen sa X (dating Twitter).

Kaloka rin ang kuda ng ibang netizens, ha!

Naku baka naman nagpaalam sila sa ABS-CBN kaya game silang sumayaw kasama si Sen. Imee.

Well…