Girlfriend ni David Licauco palaban sa mga basher

Tila palaban na sa mga basher ang itinuturong non-showbiz girlfriend ni David Licauco na si Kisen.

Kahit walang binabanggit na pangalan si David, kilala ng solid fans niya ang katauhan ng kanyang girlfriend.

Sa X, may fans kasi na tina-tag si Kisen sa mga social media posts ng tinaguriang Pambansang Ginoo ng showbiz.

Sa mismong X account ng girlfriend ni David ay mababasa ang mga bago at sunod-sunod na posts nito. Maiikli lang ang mga caption niya sa bawat post sa X pero parang may gustong ipagsigawan.

“Imagine hating on a 19 year old who’s a complete stranger to you. I hope you heal.”

“As if hate changes everything.”

“Thank God i’m a nobody.”

“BEASTED.”

Pero mas palaban si Kisen sa CuriousCat app account niya. Ang app na ito ay tinatawag na isang anonymous Q&A social network kaya malayang nakapagtatanong ang kahit sinong tao na hindi mo makikilala.

Obvious na galing sa app na ito ang mga hugot at cryptic post niya sa X. Nakalagay sa bio info ni Kisen sa X ang CuriousCat account link nito kaya nagkaroon ng chance ang mga basher na mas lalo siyang inisin.

Mababasa sa CuriousCat ni Kisen ang mga maiinit na komento at tanong sa kanya ng mga hindi kilalang netizens, pero isa-isa niya itong sinagot na tila palaban.

“Kisen be so affected with those BarDa fans that she had to explain her post as if hindi cringe enough na may persisting grooming allegations connected sa relationship nya. Kung hindi yan cringe matagal na yan natanggap ng buong pamilya ni D,” ang komento ng isang anonymous fan.

“ikr cringe,” ang sagot ni Kisen sa napakahabang komento. Pinaikling ‘I know right’ ang ibig sabihin ng ‘ikr’.

“When you’re too focused on yourself, maybe it doesn’t change anything (for you). That’s how shallow narrow minded 19 year olds think,” na sinagot ni Kisen ng, “If you think 19 year olds think narrowly, maybe im not the one thinking narrowly.”

Kaloka rin ang komento na ito na hindi rin pinalampas ng itinuturong nobya ng Kapuso chinito actor, “You got a life meaning to follow David around wherever he goes? Like attend school at Kuya Korea university and sobra cafe university? hey pie people university pa pala sorry almost missed it. Let me know lang if i missed something. If you want some real and fruitful life, check mo life ni Beatrice Santos, k??”

Bongga ang reply ni Kisen dito, “You’ve missed like 99% of the things. Come back when you’ve lived my life, ?? If you want a real and fruitful life, be nicer to others, maybe check your grammar too.”

Ang Beatrice na tinutukoy sa komento ng CuriousCat user ay ang ex-girlfriend ni David.

“No,” ang sagot ni Kisen nang tinanong siya kung gusto niyang maging artista o model kung mabibigyan siya ng chance.

“No. U,” ang sagot nito sa tanong na “Are you flirt or clout chaser?”

Marami pang mga negative comments ang ipinupukol dito, pero mukhang palaban ang babaeng iniibig ni David, ha.

Tama lang naman na huwag basta papayag si Kisen na paapi sa mga basher. Tama lang na lumaban siya, ha!

Mukhang nagdamdam ang BarDa fans nang aminin ng Kapuso actor sa isang interview na may girlfriend na siya at marami rin ang nakakita diumano na present si Kisen sa premiere night ng bagong pelikula ng aktor.

Trending nga sa X at Tiktok ang isang video kung saan parang iritable na raw si David sa mga nagpapa-picture na fans sa parking lot. Kuha raw ang nasabing video pagkatapos ng premiere night ng pelikula ni David noong Linggo sa SM Megamall.

Nakabukas ang pinto ng sasakyan ng aktor at nahagip sa video ang isang babaeng naghihintay sa loob ng sasakyan. Supportive Gf nga raw si Kisen dahil kasama siya ni David sa nasabing event.

Abangers ang mga netizens kung ipagtatanggol ni David ang nobya sa mga bashers nito or dedma na lang siya sa mga ‘yon.

Pero kung dedma si David, puwede ring dedmahin na rin ni Kisen ang mga pambabash na natatanggap niya. Dapat ay ready rin siya sa negative comments about her dahil kilalang celebrity ang boyfriend niya.

Madalas, selosa talaga ang mga faney.

‘Yun na! (Ogie N. Rodriguez)