FranSeth ‘di raw papalitan KathNiel

Ang saya lang ng presscon ng ‘My Future You’ movie ng FranSeth love team nina Francine Diaz, Seth Fedelin na ginanap sa Regal Entertainment office sa 38 Valencia St., Quezon City.

Actually, after ng look test ng cast ay saka ginawa ang presscon para i-announce ang pelikula.

Parehong aminado sina Francine, Seth na excited sila para sa ‘My Future You’ movie nila.

Proud nga raw sila na finally ay may pelikula silang ipapalabas sa mga sinehan.

At tsika ng direktor nilang si Crisanto B. Aquino, kahit siya ay kinikilig sa FranSeth.

Kakaiba raw ang kilig na hatid ng FranSeth.

Kuwento nga ni Direk Crisanto, pinagtabi raw niya sina Francine, Seth sa look test at sa una ay nakatingin pareho sa camera. Nang nagtinginan na raw ang FranSeth ay biglang bumungisngis na raw si Francine at kahit si Direk Crisanto ay kinilig.

At siyempre, binuking din ni Direk Crisanto na sweet talaga sina Francine, Seth kahit noong script reading nila.

Anyway, sa presscon pa rin ay kinulit-kulit ang FranSeth kung sila na ba ang papalit sa KathNiel love team ng ex-lovers na sina Kathryn Bernardo, Daniel Padilla?

Sabi ng FranSeth, idolo nila ang KathNiel, pero hindi raw sila ang papalit sa love team nina Kathryn, Daniel.

Ang gusto raw nina Francine, Seth ay FranSeth love team sila, at ang KathNiel love team naman ay iba sa kanila.

Anyway, sa May 7 na magsisimula ang shooting ng ‘My Future You’ at kapwa masaya sina Francine, Seth na sobrang excited na ang fans nila para sa pelikulang ikto.

Ang producer naman nilang si Roselle Monteverde ay nagsabing gusto niya ang FranSeth love team at pinapanood nga raw niya noon ang serye nila na ‘Dirty Linen’.

Bongga!