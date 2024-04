Camille Victoria, NXLed winalis Capital1 Spikers

Mga laro Huwebes: (PhilSports Arena)

4:00pm – Galeries Tower vs Chery Tiggo

6:00pm – Creamline vs PLDT Home Fir

TULUYANG ipinamalas ni Camille Victoria ang kanyang importansiya sa NXLed Chameleons matapos giyahan sa pagwalis sa Capital1 Solar Spikers sa 25-13, 25-23, 25-2218 sa papatapos nang eliminasyon ng Premier Volleyball League (PVL) All-Filipino Conference sa PhilSports Arena sa City of Pasig.

Itinala ni Victoria ang team-high na 17 puntos mula sa 14 attacks at 3 blocks upang ibigay sa Chameleons ang pang-apat nitong panalo kontra anim na kabiguan kahit na hindi nakapasok ang koponan sa semifinals.

“Actually kung ano ang ibinigay sa akin ni coach Taka, iyun lang ang pinagpo-focus ko, saka tulong din ng teammate ko. Siyempre gusto din namin na maging memorable ang conference na ito and also give out the best every game at para mabigyan ng magandang laban ang laro namin,” sabi ni Victoira.

“Motivation din talaga namin is makatulong lagi kami para sa team and to cherish bawat isa sa mga game para matuto kami at mag-improve kami sa susunod pa na mga game.”

Tumulong din sina Ivy Keith Lacsina na may 12 puntos, at Jhoanna Louisse Maraguinot na may walo pati na rin si Jaila Marie Atienza na may lima.

Nanguna naman si Maria Lourdes Clemante para sa Capital1 na may 10 puntos kung saan nalasap ng Solar Spikers ang pang-siyam nitong kabiguan habang may naitala itong isang panalo. (Lito Oredo)