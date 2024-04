Calvin Oftana, TNT babarahan Phoenix

Mga laro Miyerkoles: (Ninoy Aquino Staidum)

4:30pm – NorthPort vs Terrafirma

7:30pm – TNT vs Phoenix

SUMISINGHAP pa ang tsansa ng Phoenix na humabol sa playoffs ng PBA Philippine Cup matapos ang statement win na 112-77 kontra NLEX sa Tiaong noong Sabado.

Angat sa 3-5 ang Fuel Masters, kabuhol sa 9th-11th ang Blackwater at Meralco.

Para makapasok sa quarters o makahirit ng playoff para sa 8th at last slot, kailangang ipanalo ng team ni coach Jamike Jarin ang tatlo pang laro sa elims bago mag-abang sa resulta ng iba pang matches ng mga nasa lower half ng standings.

Kaso, mabigat ang toka ng Fuel Masters ngayon, ang 4-4 TNT na gigil ding bumalikwas mula sa 87-83 loss sa Ginebra noong April 19. Kapag nanalo ang Phoenix, aakbayan nila sa 4-5 ang Tropang Giga na nasa sixth place ngayon.

Inumpisahan nina Jayjay Alejandro at RJ Jazul ang atake ng Phoenix kontra Road Warriors bago tinapos ni Ken Tuffin. Malamig si Jason Perkins pero nakapag-ambag din si Kent Salado.

“Medyo gumanda-ganda tayo mo ngayon, unlike before,” ani Jarin sa panalo. “Still, a lot of work has to be done to get to the playoffs.”

Kagandahan, nakabalik na sina Raoul Soyud at RR Garcia mula injuries kaya kumapal ang rotation ng Phoenix.

Sa kabila, mangunguna muli sa atake ng Tropa sina Calvin Oftana, RR Pogoy, Jayson Castro, Kelly Williams at Brandon Ganuelas-Rosser. (Vladi Eduarte)