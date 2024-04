Bella Belen, NU Lady Bulldogs sesementuhan twice-to-beat

Mga laro Miyerkoles: (Araneta Coliseum)

2:00pm – Ateneo vs Adamson

4:00pm – National University vs FEU

PAKAY ng last year runner-up National University (NU) Lady Bulldogs na masiguro ang pagsubi ng twice-to-beat incentive kaya naman nasa kukote ni Mhicaela ‘Bella’ Belen ang pagsugpo sa Far Eastern University (FEU) Lady Tamaraws sa UAAP Season 86 women’s volleyball sa nalalapit na pagtatapos ng second round eliminations sa Araneta Coliseum ngayong araw.

Magsisimula ang paluan sa alas-4 ng hapon pagkatapos ng bakbakan sa pagitan ng Ateneo Lady Eagles at Adamson University (AdU) Lady Falcons sa alas-2.

Nakasiksik ang Lady Bulldogs sa three-way tie sa top spot kasama ang defending champions De La Salle University (DLSU) Lady Spikers at University of Santo Tomas (UST) Golden Tigresses na may identical 11-2 record.

Mabibiyayaan ng bonus ang top two teams pagkatapos ng 14-game elimination round, at dahil magtatapat ang DLSU at UST sa kanilang huling laro sa second round ay tiyak na sa insentibo ang NU kung tatalunin nila ang Lady Tamaraws na nasa solo fourth place (9-4).

Maliban kay former Rookie of the Year-Most Valuable Player (MVP) Belen, kakapitan din ng Lady Bulldogs sina Evangeline Alinsug, Alyssa Jae Solomon at Erin May Pangilinan upang makuha ang importanteng panalo.

Pinakamainit na koponan ang NU, sakmal nila ang six-game winning streak, ibig sabihin ay hindi pa sila nakakatikim ng talo at isang hakbang na lang ay mawawalis nila ang second round eliminations.

Para sa Lady Tamaraws, kahit ano pa ang maging resulta ay mananatili silang nasa No. 4 at tiyak pa rin ang pagsampa sa semifinals.

Ipantatapat naman ng FEU sa pambato ng NU sina Faida Bakanke, Chenie Tagaod, Gerzel Mary Petallo at Jean Asis.

(Elech Dawa)