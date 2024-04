Namahagi ng tulong si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa mga magsasakang matinding naapek­tuhan ng El Niño sa San Jose, Occidental Mindoro nitong Martes.

Personal na ininspeksiyon ng Presidente ang tanim ng palay at nakita nito ang mga tuyot na sakahan gayundin ang iba pang mga pananim gaya ng sibuyas at iba pang gulay.

Sa kanyang talumpati, sinabi ng Presidente na lahat ng ahensiya ng gobyerno ay sabay-sabay na tumutulong upang maalalayan ang mga taga-Occidental Mindoro na makaahon mula sa epektong idinulot ng tagtuyot.

Kabilang sa mga ipinamigay ng gobyerno ay mga gamit pansakahan mula sa Department of Agriculture habang tulong pinansiyal at pangkabuhayan naman ang ipinagkaloob sa mga benepisyaryo sa pamamagitan ng Assistance to Individuals in Crisis Situation at sustainable livelihood programs.

Kasama rin ang Department of Labor and Employment sa pamamahagi ng tulong sa pamamagitan ng Tulong Panghanapbuhay sa Ating Disadvantaged Workers (TUPAD). (Aileen Taliping)