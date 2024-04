MAGANDANG araw mga ka-Abante, ka-Talakers at ka-Bolahan. Sa hinaba ng panahon, gusto ko rin balikan ang mga manlalaro ng PBA at MICAA na nagbigay-karangalan sa Pilipinas, na lahat gagawin manalo lang sa laro.

Sila ang mga manlalaro na kahit nasa ibang bansa hindi mo makikitaan ng pag-aalinlangan sa laro. Hindi takot makipagpalitan ng mukha, handang tumanggap ng siko o makipagpisikalan.

Sila ang mga tumatak sa isipan ng maraming Pinoy na kung paano lumaban at hindi basta -basta padadaig sa larong basketball.

ROBERT JAWORSKI, siya ang epitomy ng Pinoy basketball, palaban, puno ng pride sa paglalaro, pisikal lumaro at kayang magbigay ng malakas na hampas at kaya din tumanggap.

MON FERNANDEZ, Mr. 4-time MVP, kahit papayat-payat si Don Ramon, siya ang may pinakamatalas na siko, tuhod at kuko, marami na rin siyang nabiktima sa siko niya at gilid ng kanyang tadyang na sobrang talas.

TEMBONG MELENCIO, kilala noong panahon sa pagiging magulang, matapang at mautak na player ng RP TEAM, magaling gumamit ng siko at malakas mananggal ng balahibo ng mga Arabo sa hita noong ABC Championship.

RUDY DISTRITO, si Dong the Destroyer, wala ring pinipili pagdating sa pisikalan, hindi umaatras, sabi nga ng iba parang laging galit kapag naglalaro siya sa Ginebra noong panahon. Madalas madali ni Dong si BOBBY PARKS.

ONCHIE DELA CRUZ, si “Little Jawo” ng Pilipinas, may hawig sa estilo ng laro, mahilig magbato ng bola kapag may away sa court at mandura sa mga import.

VIC SANCHEZ, naglaro sa Tanduay, tinatawag na “import killer” marami ding nabiktima si ‘Rambo’ Sanchez na nauwi sa ospital ng nasahod ni Rambo, tulad ni Donnie Ray Koonce ng Toyota, Billy Ray Bates at iba pa.

JOHNNY REVILLA, naging coach ko siya sa kolehiyo, isa sa mga manlalaro na mahilig manahod ng player habang tatalon, mahilig din mandura at pisikal dumepensa.

ABE KING, JR. Si Kuya Abe ay isang Indiyano, likas ang katapangan, batang Kabite, hindi din uurong sa mga import, takutan at suntukan. Marami na rin nakasagupa si Kuya Abe sa lokal na laban.