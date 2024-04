Amiel De Guzman binuhat NU batters sa kampeonato

TINULDUKAN ng National University ang 12-taong pagkagutom sa korona mula sa mahusay na diskarte ni pitcher Amiel De Guzman upang talunin ang back-to-back champions na De La Salle University sa pamamagitan ng 4-2 sa Game 2 ng 86th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) men’s baseball finals, Linggo ng hapon sa University of the Philippines Baseball Field sa Quezon City.

Hindi pinayagan ng sophomore pitcher na si De Guzman na makapuntos ang batter na si JR Samuel ng Green Batters sa second at third inning para sa strike out sa kumpetisyong tumagal ng apat na oras, dahilan upang parangalan ang Batangas-native ng pagiging Best Pitcher ng season mula sa run average na .434.

Ang naturang kampeonato ang nagbigay sa NU ng kanilang ika-apat na titutlo upang tapatan ang ibang pampalakasan sa Bustillos-based squad tulad ng men’s athletics, men’s taekwondo at women’s tennis na mayroong apat na kampeonato.

Sinandalan ng NU ang kanilang bread and butter na depensa upang selyuhan ang panibagong kampeonato, higit na sa pananatili nito mula sa 2-2 tabla sa sixth inning, upang lumabas ang kanilang opensiba dulot ng dalawang takbo mula sa mga errors ng Green Batters. (Gerard Arce)