ISANG Visayan leopard cat ang nahuli kamakailan sa bayan ng Mambusao sa Capiz, ayon sa Department of Environment and Natural Resources-6 (Western Visayas).

Ito’y matapos atakihin ng nasabing hayop ang mga manok sa palayan na pag-aari ng isang magsasaka sa Barangay Burias.

Nahuli ng magsasaka ang Visayan leopard cat at nakipag-ugnayan ito sa DENR-6 Community Environment and Natural Resources Office-Mambusao upang suriin ito.

Sinabi ni CENRO-Mambusao head Arlene Cobrado na nasa mabuting kalagayan na ang hayop at ipinasya nila na ibalik ito sa kagubatan.

Pinaalalahanan naman ng DENR-6 ang publiko na ipinagbabawal ng Wildlife Resources Protection and Conservation Act ang poaching, illegal hunting at possession of wildlife species nang walang anumang permit. (Carl Santiago)