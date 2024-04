Victor Corpus, government spy

Itinatangis ko ang pagpanaw ng aking kaibigan at kapwa idealist na si retired Brig. Gen. Victor Corpus.

Si Vic ay isang military officer-turned-NPA rebel noong kanyang kabataan.

“Nahuli” siya noong panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos, binigyan ng amnesty at na-reinstate sa Armed Forces of the Philippines (AFP).

Take note, dear readers, na nilagyan ko ng “quotation marks” ang katagang nahuli. I’ll explain later kung bakit.

Ang kanyang last important assignment, kung di ako nagkakamali, ay head ng Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines (ISAFP), ang number No. 1 at central intelligence unit ng military.

Noong December 1970, pinamunuan ng noon ay Lt. Victor Corpus ang pag-raid sa armory ng Philippine Military Academy (PMA) sa Baguio, kung saan siya ay instructor, at kinuha ang mga high-powered rifles, machine guns, grenade launchers.

Sinabi sa isang interview noong bumalik siya sa AFP na inapoint siya sa central committee ng Communist Party of the Philippines at training officer ng New People’s Army o NPA.

First time nakita si Corpus in the flesh nang siya, si Sen. Ninoy Aquino at Bernabe Buscayno alyas Kumander Dante ng NPA ay nahatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng firing squad. Ang nagbigay ng hatol sa kanila ay isang military tribunal sa Camp Aguinaldo.

Ako ay correspondent noon ng Times Journal na assigned sa defense beat.

Habang binabasahan sila ng hatol, napansin ko na parang patay-malisya si Vic at nakita ko pa na para siyang nangingiti.

Ang kanyang mga kasamahan na nahatulan, sina Ninoy Aquino at Kumander Dante ay nakita kong balisa at seryoso ang mukha.

Ngayon, ipaliliwanag ko na si Vic Corpus ay isang deep penetration agent o government spy sa NPA.

Si Vic ay PMA graduate noong 1967. Imposibleng maging traydor sa bayan ang isang PMAyer na nakaranas ng apat na taong indoctrination sa academy.

Pinili si Vic na maging espiya ng gobyerno dahil bago siya nakapasok ng PMA siya’y isang miyembro ng Kabataang Makabayan (KM), isang leftist student organization.

Bakit nadiskubre ng military ang M/V Karagatan na puno ng armas galing ng China na ilalanding sana sa Palanan, Isabela para gamitin ng NPA laban sa gobyerno.

Sino ang nagsumbong sa gobyerno?

Eh, sino pa kundi si Vic Corpus!