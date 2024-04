ITINALAGA ng Vatican bilang bahagi ng The Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura ang isang paring Pinoy sa New York City, USA.

Magsisimula ang makasaysayang trabaho ni Monsignor Jonas Achacoso sa pinakamataas na hukuman ng simbahang katoliko sa Hulyo 1, 2024

Nakabase sa New York si Monsignor Achacoso, 50 anyos at kasalukuyang parish priest ng simbahan ng Corpus Christi sa Woodside, New York City

Ipinanganak sa Zamboanga CIty at lumaki sa Tagbilaran, Buhol, si achacoso ay anak ng isang guro at empleyado ng Coca-Cola.

“Malaking karangalan na maging isang Filipino Amerikano na itinalaga sa Apostolikong Signatura. Hindi ko maitatago ang aking pagiging Pilipino. Maaaring may hawak akong pasaporte ng Amerikano, pero bawat pulgada ng aking pagkatao ay Pilipino. Kaya’t, proud ako na Pilipino. Proud ako na kinakatawan ang ating bansa sa pinakamataas na hukuman ng Simbahang Katoliko, ang Korte Suprema ng Apostolikong Signatura. At syempre, humihingi ako ng mga panalangin para sa liwanag, karunungan, at lakas na aking magagampanan ang trabaho na ibibigay sa akin,” pahayag ng pari. (Dave Llavanez Jr.)