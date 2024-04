Naglabas ng kautusan ang Philippine National Police (PNP) hinggil sa pagpapabura ng mga visible na tattoo ng mga pulis habang bawal na ang mga police applicant na mayroong tattoo.

Sa isinagawang press conference kahapon ng hapon sa Camp Crame, sinabi ni PNP-Public Information Office (PIO) chief Police Col. Jean Fajardo na sa ilalim ng Memorandum Circular 2024-023 na inapru-bahan noong Marso 19, 2024, ang mga uniformed, non-uniformed police gayundin ang civilian police ay kinakailangang burahin ang kanilang mga hindi nakatagong tattoo.

“For some sinasabing creative art ito, expression of oneself belief sa artistic side po nila but in every right there’s a boundaries dito ay nasa loob tayo ng uniformed service kasi pangit na naka-uniformed ang pu-lis natin na tadtad ng tattoo,” saad ni Fajardo.

Bukod dito, kinakailangan ding magsumite ng affidavit ang isang pulis upang ideklara ang mga tatoo niya na hindi nakikita at kailangan na huwag na itong dagdagan sa anumang parte ng kanyang katawan.

Kabilang sa mga tatoo na pinapatanggal ay ang tinatawag na extremist tattoos, ethnically o religiously discriminatory, offensive tattoos, indecent tattoos, racist tattoos at sexist tattoos.

Samantala hindi naman sakop ng kautusan ang mga aesthetic tattoos kabilang ang eyebrows, eyeliner at lip tattoo. Ang sinumang pulis na tatanggi sa polisiya ay mahaharap sa kasong administratibo. (Edwin Balasa)