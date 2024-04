Shohei Ohtani binura dating record ng idol

BINURA ni Shohei Ohtani ang marka ng dati niyang idol sa Major League Baseball, pinalipad ng Los Angeles Dodgers slugger ang kanyang 176th career homer sa third inning ng 10-0 shutout win kontra New York Mets nitong Linggo (Lunes sa Maynila).

Binasag ni Ohtani ang dating record ni Hideki Matsui sa most home runs ng isang Japanese-born player sa MLB, pinaglayag ng two-way player ang pitch ni Adrian Houser 423 feet sa right field bleachers sa third inning.

Sa two-run shot na ‘yun, nilagpasan ni Ohtani ang dating 175 ni Matsui. Dating pambato ng Yankees si Matsui, ginugol ang final 10 seasons ng 20-year pro career sa North America, nasa seventh season pa lang niya si Shohei.

“Honestly, I was just relieved I was able to get it over with,” ani Shohei sa pamamagitan ni interpreter Will Ireton, basag ang six-game winning streak ng Mets sa matikas na bato ni Tyler Glasnow, naka-strikeout ng 10 at namigay ng 7 singles sa loob ng 8 innings para sa LA. (Vladi Eduarte)