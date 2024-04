SB19 Stell coach sa ‘The Voice Kids’

Tuwang-tuwa ang mga ATINs, tawag sa fans ng SB19, dahil coach pa rin si Stell sa ‘The Voice Kids’ ng GMA-7.

Sa April 21 episode ng Sunday musical show na ‘All-Out Sundays’ ay inanunsyo ni Stell ang kanyang muling pag-upo sa red chair bilang isa sa mga coach ng bagong season ng ‘The Voice Kids’.

“Mga Kapuso, mga ka-‘AOS’ ito na nga ang pinakahihintay n’yong lahat.

“Matapos nating mahanap ang first grand winner ng ‘The Voice Generations’ na galing sa Stellbound.

“Siyempre ngayon, handa na rin kaming hanapin ang pinakamagaling na pambato ng mga batang Pinoy,” anunsyo ni Stell.

Matatandaang naging coach din siya sa unang season ng ‘The Voice Generations’ na umere rin sa GMA-7 kung saan kinabiliban ang kanyang pagiging coach ng Team Stell o Stellbound at tinanghal na winning coach matapos manalo ang grupong Vocalmyx sa dulo ng competition.

Noong nakaraang taon ay umere ang season 5 ng ‘The Voice Kids’ sa TV5, A2Z, at Kapamilya Channel kung saan si Shane Bernabe ng Kamp Kawayan o Team Bamboo ang tinanghal na Grand Champion.

Ngayong season 6 ay mapapanood na ito sa Kapuso Network kung saan kids na may edad na 7 to 14 years old ang pwedeng sumali.

Sey ni Stell, “Kaya naman audition na, and choose me! Coach Stell! Stell is the name and winning is my game!”

Inaabangan na rin kung sino pa sa mga Kapuso coaches ng ‘The Voice Generations’ na sina Julie Anne San Jose, Chito Miranda, at Billy Crawford ang magbabalik.

Exciting!

(Byx Almacen)