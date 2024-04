Isinantabi lamang ni Vice President Sara Duterte ang personal na galit sa kanya ni First Lady Liza Marcos sa pagsasabing wala naman itong kinalaman sa kanyang mandato bilang ikalawang pinaka-mataas na pinuno ng Pilipinas.

Ani Duterte, kakausapin na lamang niya si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. tungkol sa nilabas na sama ng loob ng Unang Ginang. Gusto ring talakayin ng Bise Presidente sa pribadong pulong ang iba pang problema ng bansa nga­yon.

“Mga kababayan, bilang tao, karapatan ni Unang Ginang Liza Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan,” ayon sa video message ng pangalawang pangulo.

“Upang makausad tayo, iiwan na natin sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong “Bongbong” Marcos Jr. ang mga susunod na hakbang,” dagdag pa niya.

Aniya, nahaharap sa malalaking problema ang bansa na kinakailangan ng agarang solusyon ng go-byerno kaya hindi niya kailangang pagtuunan ng pansin ang personal na banat sa kanya ng First Lady.

“Dapat ay nakatutok tayo sa pagtugon sa mga suliranin hinaharap ng ating bansa. Patuloy na tuma-taas ang presyo ng pagkain at iba pang mga bilihin at ito ay mas nagpapahirap pa sa dinaranas na gutom o kawalan ng sapat na pagkain ng mahihirap nating kababayan,” ayon pa kay Duterte. “Nagbabadya rin ang kakulangan ng supply ng tubig at kuryente, habang talamak na naman ang ipinagbabawal na droga.”

“Samantala, hindi pa rin natatapos ang banta ng kriminalidad, terorismo at insurhensiya sa ating bansa,” dagdag pa niya.

Sa interview ng isang brodkaster noong nakaraang linggo, naglabas ng sama ng loob ang First Lady at tahasang sinabi na bad trip siya kay VP Duterte dahil nagawa pa nitong lumahok sa prayer rally at tumawa nang sabihin ng ama nitong si dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte na “bangag’ si Pangulong Marcos. (Eralyn Prado)