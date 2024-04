Kumpiyansa si Speaker Ferdinand Martin Romualdez na lalong lalaki ang puhunan ng mga Amerikano sa bansa matapos ang Philippine Dialogue at trilateral summit na ginanap sa Washingto­n DC.

Sa isinagawang Philippine Dialogue, sinabi ni Romualdez na naipaki­ta ni Finance Secretary Ralph Rec-to ang visionary leadership ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. at ang polisiya at mga re-pormang ginagawa ng admi­nistrasyon nito para mas maging madali ang pamumuhunan sa bansa.

“The Philippine Dialogue marked a significant milestone in our efforts to foster robust economic partner-ships with the United States,” sabi ni Romualdez.

Sinabi ni Romualdez na mayroong mga American investor na nagpahayag ng pagnanais na dagdagan pa ang kanilang investment sa Pilipinas kasabay ng pagsuporta sa plano ng administrasyon na gawing madali ang pamumuhunan sa bansa.

“The enthusiastic response from American investors who recognize the immense potential and oppor-tunities that the Philippines has to offer is a strong indication that our country is poised to attract sub-stantial investments from US corporations seeking lucrative opportunities abroad,” sabi pa ni Romualdez.

Binanggit din ni Romualdez ang naging pahayag ni HSBC Public Sector Banking Chairman of the Global Banking and Markets Michael Ellam na naging matatag ang ekonomiya ng bansa dahil sa mga komprehensibong repormang ipinatupad ng gobyerno.

Kinilala rin ni Romualdez ang trilateral meeting nina Marcos, US President Joe Biden, at Japan Prime Minister Fumio Kishida na nagpapakita umano ng kahalagahan ng Pilipinas sa global stage. (Billy Begas/Eralyn Prado)