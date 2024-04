Regine na-surprise sa b-day asalto

Tagumpay ang pa-surprise birthday asalto kay Regine Velasquez-Alcasid na ginanap sa CWC Interiors Showroom sa BGC (Bonifacio Global City) noong Sunday.

Tsika sa amin ng misis ni Ogie Alcasid, wala talaga siyang alam na may pa-birthday party pala para sa kanya.

Ang alam kasi niya ay cast party ng ‘Regine Rocks’ ang pupuntahan nila sa BGC.

Nagulat na lang siya na pati ibang celebrities, friends niya ay nasa CWC Interiors Showroom.

Nagbiro nga si Regine habang katsika namin na hindi niya agad namalayan na marami palang ibang tao sa venue dahil irita at may pinagagalitan daw siya.

Pero kidding aside raw, sobrang na-appreciate ni Regine ang ginawang surprise birthday salubong for her na pinangunahan ni Ogie at ng sister niyang si Cacai Mitra.

Marami nga sa mga bisita ay nag-stay ng hanggang past midnight para salubungin nga ang kanyang 54th birthday.

Ang ilan sa mga nakita namin na dumating sa event na iyon ay sina Martin Nievera (with girlfriend Anj del Rosario), Pops Fernandez, Erik Santos, Jed Madela, Vina Morales, Zsa Zsa Padilla (with fiancé Conrad Onglao), ang mag-asawang Pasig Vice Mayor Dodot Jaworski, Mikee Cojuangco, Jona, Morissette and husband Dave Lamar, Direk Paolo Valenciano, Jolina Magdangal, Melai Cantiveros, at iba pa.

Katuwa nga si Martin dahil kahit marami na ang nag-alisan ay nag-stay pa siya hanggang past 12 midnight dahil gusto niyang makikanta ng happy birthday kay Regine pagsapit ng hatinggabi.

Eh birthday salubong daw kasiang event na iyon kaya kailangang nandoroon kami pagsapit ng 12 midnight, sey ni Martin.

Well, tama nga naman.

Ang saya-saya lang ng party ni Regine at sabi nga niya, “Thank you talaga sa lahat ng mga nagpunta!”

Siyempre, kasama rin sa surprise birthday salubong ni Regine ang anak niyang si Nate na ang bilis lumaki, ha!

‘Yun na!