Pinapayuhan ng pamunuan ng MMDA ang publiko na paghandaan ang nakatakdang pagsasara ng Edsa-Kamuning flyover South bound.

Ito ay dahil sa inaasahang pagbibigat ng daloy ng trapiko at makagawa ng kinakailangang adjustment ang mga motorista sa pagdaan sa Edsa.

Nakipagpulong ang MMDA sa Department of Public Works and Highways, Lokal na pamahalaan ng Quezon City, mga chairman ng iba’t ibang barangay at PNP Highway Patrol Group, na ngayon pa lamang ay inaalam na ng publiko ang mga alternate route bound.

Sinimulan na kahapon, Lunes, ang paglalagay ng mga karatula bilang abiso sa gagawing pagsasara sa April 25 kung saan magsisimula na ang gagawing pagsasaayos sa flyover.

May dalawang phase ang proyekto na tatagal ng anim na buwan. Sa unang tatlong buwan ay bukas ang bus lane habang sarado naman ang private lane.

Sa ikalawang phase ay sarado naman ang bus lane habang bukas ang private lane. (Betchai Julian)