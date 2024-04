ITINALAGA ni Pope Francis ang isang paring Pinoy upang maging auxiliary bishop sa Diocese of Sacramento sa California, USA.

Si Fr. Reynaldo Bersabal, 59 anyos, ay isinilang sa Magsaysay, Misamis Oriental sa Mindanao at ikalimang Pilipinong pari na itinalaga ng Santo Papa sa US.

Sasamahan ni Father Reynaldo Bersabal sina Bishop Jaime Soto at Bishop Emeritus William Weigand para pamahalaan ang nasabing diocese.

“The Holy Father has appointed the Reverend Reynaldo Bersabal, of the clergy of the diocese of Sacramento, United States of America, until now parish priest of Saint Francis of Assisi in Sacramento, as auxiliary bishop of the same diocese, assigning him the titular see of Balecio,” ayon sa anunsyo ng Holy See.

Kabilang ang nasabing diyosesis sa 12 obispado o distrito ng simbahan sa California na sumasakop sa northern at eastern region. Mayroon itong populasyon na 3.7 milyon, kasama ang mahigit sa isang milyong Katoliko.

Nasa ilalim ng diocese of Sacramento ang 102 parokya, 40 mission, 36 elementary school at anim na high school.

Nagsilbing pastor ng Saint Francis of Assisi Parish sa Sacramento si Fr. Bersabal simula noong 2022.

Naordinahan siyang pari para sa Archdiocese of Cagayan de Oro noong 1991.