Pink Moon liliwanag, bagong panimula ang hatid

Masasaksihan ngayong araw, April 23, ang peak illumination ng Pink Moon!

Ayon sa Celebrity astrologer na si Kyle Thomas, magbibigay ito ng “new beginnings!”

Taong 1930 nang simulan ng Old Farmers’ Almanac ang pagbibigay pangalan sa mga full moon.

Dito na tinawag ang full Moon ng April bilang “Pink Moon,” kung saan nagmula ito sa pagpasok ng buwan sa springtime ng wildflowers.

Tinatawag naman ng ilang native American tribes ang April full moon na “Breaking Ice Moon” at “Moon When the Ducks Come Back.”

Ang pagtukoy naman ng zodiac sign bawat full moon ay nakadepende sa posisyon nito sa kalangitan tuwing gabi.

Ngayon, nakaposisyon ito sa Scorpio, isang water sign ng intimacy, sexuality, at shadow self.

Ngayong Pink Moon, pwede ring magsagawa ng rituals at manifestations tulad na tradisyon ng mga Chinese.

Magandang i-focus ang iyong ritual sa investment at big money matters.

Narito ang ilan sa maaaring gawing meditation, mantra at journal.

“I release myself from my fears, traumas, and insecurities, I open myself to true intimacy and vulnerability, I will not let my past failures or fears in regard to love control me at I am a phoenix, always ready to be reborn and renewed.” (Natalia Antonio)