Siyam na mahalagang kasunduan ang nilagdaan sa pagitan ng Pilipinas at Qatar sa state visit ni Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, ang Amir ng Qatar na inaasa­hang magpapalalim pa sa partnership ng da-lawang bansa.

Kapwa sinaksihan nina Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. at ng Amir ng Qatar ang mga nilagdaan kasunduan sa President’s Hall ng Malacañang nitong Lunes nang umaga.

Kabilang sa mga nilagdaang kasunduan ay ang memorandum of understanding sa pag-waive ng visa requirements para sa mga may hawak ng diplomatic at special o pasaporte ng mga opisyal; kasun-duan para sa koo­perasyon sa larangan ng palakasan; at kasunduan para sa kooperasyon sa sektor ng kabataan.

Kasama rin sa mga nilagdaang kasunduan ang kooperasyon para labanan ang human trafficking; technical cooperation para sa capacity building sa climate change.

Sinelyuhan din sa bilateral meeting ang kasunduan sa larangan ng turismo at business events; at ang kasunduan para sa pagkilala sa sertipiko ng mga seafarer ng dalawang bansa. (Aileen Taliping)