Nakatakdang palaparin at pahabain ang ruta sa EDSA Bus Carousel upang maibsan ang problema ng trapik sa Metro Manila, ayon kay Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

Sa maikling video na pinost sa Facebook nitong Linggo, sinabi ni Pangulong Marcos na magiging prayori-dad ng kanyang administrasyon ang aktibong modes of transportation tulad ng ligtas na walkway at bike lanes “to promote healthier and more sustai­nable modes of travel.”

“To address traffic congestion in Metro Manila, we will expand and extend routes for EDSA bus carou-sel; refurbishing the Pasig River stations; and constructing bridges across the Pasig River,” dagdag ng Pangulo.

Sa hiwalay na video message naman, binanggit ni Marcos na nag-isyu na siya ng Executive Order No. (EO) 56, upang higpitan ang paggamit ng protocol license plates at ang Administrative Order No. 18, upang ipagbawal naman sa mga opisyal at empleyado ng gobyerno ang paggamit ng sirena, blinder at iba pang kahintulad na device sa kanilang sasakyan. (Prince Golez)