Paul Lee kabilang sa PBA Top 10 petmalung 3-pointer

ISANG entry pa ang idinagdag ni Paul Lee sa makulay nang resume sa PBA career.

Naging pang-10 player ang ‘Angas ng Tondo’ na miyembro ng 1,000 3-point shots made.

Nakuha ni Lee ang milestone sa 108-102 win ng Magnolia kontra Rain or Shine sa dayo ng PBA Philippine Cup sa Tiaong, Quezon noong Sabado.

Ayon kay chief statistician Fidel Mangonon III, fifth fastest si Lee na nakapagsalansan ng 1,000 3s. Nagawa niya ito sa 515 games sapol nang pumasok sa liga noong 2011 bilang second pick overall ng Rain or Shine.

Nalipat si Lee sa Star (Magnolia Hotshots) noong 2016 sa trade para kay James Yap.

Kontra Elasto Painters, 1 for 6 sa labas ng arc si Lee. Pumasok ang 3-ball sa pang-anim niyang bitaw sa 7:44 mark ng fourth quarter na nagbigay sa Magnolia ng 91-84 lead. Galing kay Jed Mendoza ang assist.

Sa 81-77 win ng Hotshots kontra Blackwater noong April 17, 1 for 5 lang si Lee sa labas ng arc. (Vladi Eduarte)