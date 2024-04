Michelle Dee palaban sa halikan kay Ali Forbes

Ang bongga naman, na 2019 pa lang pala, may pasilip na si Michelle Dee sa kanyang personalidad!

Kung noong 2023 ay buong ningning nga niyang inamin na siya ay bisexual, o kasapi ng LGBTQ+, aba, 2019 pa lang pala ay naiparamdam na niya ‘yon sa harap ng kamera.

Well, bongga nga ang role ni Michelle sa pelikulang ‘G!LU’, na pinag-aagawan nga siya ng mga karakter nina Derrick Monasterio at Enzo Pineda, ha!

Kalaway-laway naman kasi ang mga eksena niya, na halos silip na talaga ang alindog niya. Dahil nga ang setting ay dagat at bar, short shorts lang ang suot niya with matching bra top.

At aliw ang mga eksena na nag-uunahan sina Derrick, Enzo sa pagtulong sa kanya para lang maka-score sa kanya, ha!

At sa huli nga, pinakilala, hinarap ng karakter ni Michelle ang kanyang ‘babe’ sa dalawang machong barako. At bongga, natulala sina Enzo, Derrick, at hindi makapaniwala sa kanilang nakita, na ang karibal pala nila sa puso ng karakter ni Michelle ay isang seksing babae rin.

Si Ali Forbes, na isa ring beauty queen ang kahalikan ni Michelle. At talagang bentang-benta ang scene na `yon, ha! Ang lakas ng palakpakan, tilian habang naglalaplapan ang dalawa.

Kayo na lang ang humusga kung torrid ba ang halikan, o kung may naganap na dayaan ba? Pero, ‘yung isipin mo lang na si Michelle ay nakikipaglambutsingan sa kanyang kapwa beauty queen, kaloka na, ‘di ba?!

Well, at least, kering-keri naman pala talaga ni Michelle ang mga sensitibong eksena kasama ang kapwa babae.

Bongga ka Michelle! (Dondon Sermino)