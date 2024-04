Mary Rhose Dapol, Perps babalikwas

Mga laro Martes:

(FilOil EcoOil Arena)

10:00am – SBU vs Perpetul

2:00pm – Mapua vs JRU

KAKAPITAN ng Perpetual Help Lady Altas si reigning Most Valuable Player (MVP) Mary Rhose Dapol pagharap nila sa San Beda University sa NCAA Season 99 women’s volleyball elimination round na lalaruin sa FilOil EcoOil Arena sa San Juan City ngayong Martes.

Nagliyab ang opensa ni Dapol sa huli nilang laro matapos magtala ng 35 points pero hindi sapat upang akbayan sa panalo ang Lady Altas kontra tigasing Lyceum of the Philippines Lady Pirates.

Kaya naman walang ibang nasa kukote si Dapol at ang Lady Altas kundi ang bumangon upang pagandahin ang kanilang kartada at manatiling may tsansa na makapasok sa semifinals.

Tangan ang 2-2 baraha, kasalo ng Lady Altas sa No. 5 ang Mapua University Lady Cardinals.

Magsisimula ang paluan sa alas-10 ng umaga habang pangalawang laro sa women’s division ang bakbakan sa pagitan ng Lady Cardinals at Jose Rizal University Lady Bombers sa alas-2 ng hapon.

Nasa fourth place ng team standings ang Arellano University Lady Chiefs na may 3-2 card kaya ang panalo ng Perpetual Help ang mag-aangat sa kanila ng isang puwesto.

Maliban kay Dapol, huhugot din ng puwersa ang Lady Altas kina Chaila Allaine Omipon, Camille Bustamante at Razel Paula Aldea.

Pero tiyak na mapapalaban ang Lady Altas dahil uhaw sa panalo ang San Beda na nakasiksik sa No.7 kasama ang Lady Bombers.

Ibabangga ng San Beda sina Angel Mae Habacon, Kleinerros Abraham at Erin Feliz Navarro para ipantapat sa pambato ng Perpetual.

Samantala, solo sa tuktok ang defending champions College of Saint Benilde Lady Blazers na may malinis na limang panalo, nasa pangalawa ang Lady Pirates na walang dungis sa apat na laro habang third ang Letran Lady Knights na may 4-1 karta. (Elech Dawa)