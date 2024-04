Marco Gallo, Heaven Peralejo sumalang sa bardagulan sa ‘Face 2 Face’ ni Karla Estrada

Special guests sa programang ‘Face 2 Face’ ang MarVen love team.

Sa episode nitong Lunes ay naki-usi sina Marco Gallo at Heaven Peralejo sa isyung tinackle ng host na si Karla Estrada at ng Trio Tagapayo.

Naging bahagi nga ng audience ang dalawa kung saan ay nasa likod lamang sila ng bida ng isyung tinatalakay kaya kitang-kita ang pagtutok nila sa isyu.

Tuwang-tuwa naman ang viewers sa natural na reactions ng MarVen sa batuhan ng mga sangkot sa isyu.

“Stress na stress sina Aica at Tino sa background,” post ng isang fan sa X (dating Twitter).

“Hahaha natawa ako sa kanila eh,” reply naman ng isang fan.

Sina Aica at Tino ay ang characters nila sa pelikulang ‘Men are from QC, Women are from Alabang’ na pino-promote nila sa nasabing episode ng Kapatid talk show.

Maliban nga sa pagiging usi ay nagbigay din sila ng payo sa mga nagbabardagulan sa ‘Face 2 Face’.

Biro nga ni Heaven, kapag nalaman niyang may iba ang kanyang karelasyon ay sasakalin niya muna raw niya ito bago iwanan.

Si Marco naman ay naniwalang parating tama ang kanyang kutob.

Napabilib naman nila ang netizens dahil nga sa mga bongga nilang kuda sa mga naging isyu sa show ni Karla.

Anyways, ang sipag ng dalawa mag-promote ng ‘Men are from QC, Women are from Alabang’ dahil palabas na ito sa mga sinehan sa May 1.