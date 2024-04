SUPER Excited na si Maja Salvador na maisilang sa mundo ang kanyang baby girl.

Sa kanyang Instagram, ibinahagi niya sa publiko ang most recent ultrasound niya.

“Slice of today,” caption ni Maja.

“Almost there my love, see you soon!” dagdag niya.

Nitong February 2024 nag-gender reveal si Maja, kung saan nalantad na babae ang first baby nila ng asawang si Rambo Nuñez.

Nitong March ay winelcome naman ni Maja ang third trimester ng kanyang pregnancy sa pamamagitan ng maternity shoot. (Issa Santiago)