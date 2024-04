LIMANG pagkain na gawa sa bulaklak ng sampaguita ang inaasahang makakatulong sa mga flower grower sa tatlong bayan ng Pampanga, kabilang ang isang komunidad ng mga Aeta.

Ayon kay Rosa Baul, guro ng technical at vocational education sa Floridablanca National Agricultural School (FNAS), sumasailalim na sa standardization process ang mga recipe ng sampaguita cookies, jasmine tisane, sampaguita-infused lemon at bignay juices at dragon fruit jam.

“When the project goes commercial, the sampaguita flowers and leaves will be bought from farmers in Lubao, Guagua and Floridablanca towns,” paliwanag ni Baul.

Aniya, tinutulungan siya ng Department of Science and Technology (DOST) sa paggawa ng mga pagkain mula sa sampaguita na inaasahang magbibigay ng karagdagang hanapbuhay sa mga taga-Pampanga.

Kumbinsido ang guro na makakatulong sa consistent na output at mapapanatili ang kalidad ng mga recipe pagkatapos sumailalim ang mga ito sa standardization process ng DOST.

Kumukuha na rin ang FNAS ng sertipikasyon mula sa Food and Drug Administration (FDA) na magbibigay ng karagdagang pahintulot para maipakalat ang mga ito sa merkado.

Tumutubo ang mga sampaguita sa lupa ng FNAS malapit sa Barrio Nabuklod, isang Aeta village sa bayan ng Floridablanca at aabot sa 40 mag-aaral sa Grade 11 ang nag-aalaga dito.

Nagsimulang mag-alaga ng bulaklak ang mga magsasaka sa nasabing mga lugar matapos sumadsad ang ani ng palay noong dekada ’80.

Nasa 200 ektarya ang tanim na sampaguita sa Lubao, Guagua, at Floridablanca.