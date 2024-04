Liana Castillo dedma muna sa mga boylet

Ang bongga naman ni Liana Castillo na finally ay may single na!

Una ko siyang napanood na kumanta sa birthday party ni Tita Aster Amoyo, and bumilib ako sa ganda ng boses niya.

At heto nga ngayon, may single na siya under GMA Music, ang ‘Bebegurl’ na mapapakinggan na sa April 26 on digital platforms worldwide.

Sabi nga, perfect summer playlist ang kanta ni Liana, na super sweet ang personality at youthful energy. Ang ‘Bebegurl’ ay composed nina Caleb Hinanay, Mae Orgasan, na bagay nga sa youthful charm and powerful vocals ni Liana.

“The message of the song is ‘ako muna bago ang love.’ It can wait, we’re still young and marami pa tayong mararating sa buhay. Marami pong kabataan ang makaka-relate dito lalo na ‘yung priority ‘yung school bago ang love. Maganda siyang pakinggan ngayong summer,” sabi ni Liana, na dedma nga muna sa mga boylet.

Si Liana ay nakasama sa Enchanted Kingdom’s musical play. Top 4 rin siya sa ‘The Clash Season 5’.

Napanood din siya sa mga show ng GMA-7 tulad ng ‘Pepito Manaloto’, ‘All-Out Sundays’.

Si Liana ay talent ni Tyronne James Escalante.

Bongga! (Dondon Sermino)