Binibiro ng mga netizen sa online world si Daniel Padilla na reyna at prinsesa na lang daw ang kulang sa buhay nito dahil mayroon na itong napakalaking palasyo na matatagpuan sa Tanauan City, Batangas.

Flinex ni Daniel sa kanyang Instagram ang nasabing palasyo na mala-Disneyland ang peg.

Umabot agad sa 2.5M ang views ng nasabing IG reels ilang oras lang matapos itong i-post ng aktor sa kanyang socmed.

Sa video, makikitang naglalakad palabas ang aktor mula sa loob ng nasabing palasyo at sa dulo ng video ay makikita ang kabuuan ng J Castles na may captions na, “A Sight To Be Seen” at “A Happy Place. Coming Soon!”

Agad naging trending sa social media ang nasabing bagong tourist attraction sa Batangas.

Marami ang na-curious dito.

Samantala, nagdiwang sa online world ang mga solid fans ni Deej.

Another blessing daw ito para sa ex-boyfriend ni Kathryn Bernardo.

Komento ng fans, si Daniel daw ang isa sa proud owners ng castle.

“OMG! Tourist attraction yan! Unpredictable talaga ang creative and business mind ni Daniel and bonus pa na napapalibutan siya ng mga taong may same goals niya kaya confident siyang pasukin ang ganitong business!”

“We are so proud of you Deej. Amazing. You’re blessed because you are a blessing to the needy. Keep it up Daniel.”

“Baka dito na rin ganapin ang birthday celebration ni Daniel on April 26. Bongga.”

“Sana magbukas na agad yang J Castle, excited na kami pumunta riyan.”

“Ang ganda parang Disneyland! Congrat Deej!”

Maging ang komedyante at kaibigan ni Daniel na si Yubs Azarcon ay super promote rin ng inaabangang bagong tourist attraction sa Batangas. May chikang isa rin ito sa owners ng J Castles kasama ni Deej.

Maraming netizens ang pumunta agad sa J Castles at nakiusyoso. May mga nag-content pa nito sa kani-kanilang socmed account.

Base sa video na naka-post sa Facebook, malapit na raw matapos ang nasabing kastilyo na matatagpuan daw malapit sa The Vineyard Hotel Resort at Wawa Lake sa Tanauan, Batangas.

Bongga ng castle ha, dahil tanaw na tanaw mula rito ang napakagandang view ng Taal Lake at Napayong Island.

Abangers na ang netizens sa formal na pagbubukas ng palasyo ni Daniel. Dito nga kayo mag-celebrate ng 29th birthday ang panganay na anak ni Karla Estrada?

Congrats Deej sa bago mong business!