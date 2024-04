Kiyomi Watanabe eksit agad sa 2024 Asian Judo

PATULOY na hinahanap ni Olympian judoka Kiyomi Watanabe ang suwabe at magandang laro kasunod ng muling pagkabigong makausad sa preliminary round ng katatapos lang na 2024 Asian Judo Championships sa Hong Kong, China.

Matapos mabakante ng ilang taon dulot ng mga tinamong injuries sa bawat kumpetisyon at pagsasanay na pinagdaanan, tila nahihirapan nang mahanap ng dating four-time Southeast Asian Games champion ang kanyang tikas at bangis sa pakikipaglaban nang madaling tapusin ni 2019 Asia-Oceania Junior Championships at Taipei Asian Open bronze medalist Yuan Pei Chun ng Chinese Taipei sa full point o ippon sa Pool D ng preliminaries.

Minsang sumegunda ang 27-anyos na tubong Cebu City sa 2018 Jakarta-Palembang Asian Games na sinundan naman ng impresibong gintong medalya sa 2019 Manila biennial meet sa paborito nitong women’s under-63kgs category.

Gayunman, napipinto ang muling pagbabalik sa Summer Olympic Games sa 2024 Paris edisyon ng dating Waseda University standout dahil sa patuloy nitong pinanghahawakan ang Continental Quota sa Asya para higitan ang kapwa Filipino-Japanese at SEA Games medalists na sina Shugen at Keisei Nakano.

“We have to widen our understanding of the athletes and be very supportive of them. We don’t know what each of them is going through. It is always good to have a representative in the Olympics. All others are praying for that,” pahayag ni Philippine Judo Federation (PJF) secretary-general David Carter sa mensahe nito sa Abante Sports kahapon. “It is more difficult to qualify now in the Olympics than in the earlier times. It is a good thing we can qualify athletes in the past three Olympic games. Now the next is to come stronger in the games.”

Hindi rin naging mapalad ang magkapatid na Nakano nang parehong malaglag sina Shugen at Keisei sa preliminary rounds sa men’s under-66kgs at under-73kgs division, ayon sa pagkakasunod.

Pare-parehong ring nagtapos ang kampanya sa individual event nina Alvin Mendoza at Jed Pumay sa men’s 60kgs, Randy Ferrera, Jr sa men’s under-66kgs, Gabriel Benedict Quitain sa men’s 73kgs, SEAG medalist John Viron Ferrer sa men’s under-81kgs at Zarchie Garay sa men’s 90kgs.

Maaga ring nagtapos ang laro nina Jewel Ann Rafael sa women’s 48kgs, Joemare-Heart Rafael sa women’s 52kgs, SEAG medalist Khrizzie Pabulayan sa women’s under-57kgs, Megumi Delgado sa women’s under-63kgs, Dylwynn Gimena sa women’s under-78kgs at Ryouko Salinas sa women’s under-78kgs, habang umabot naman sa next round si Leah Jhane Lopez sa women’s under-48kgs.

“The national team needs exposure like this. They did their best but they need to adjust more,” saad ni Carter. (Gerard Arce)