Kinagat ng aso sa panaginip

Ano po bang ibig sabihin ng panaginip ko na kinagat daw ako ng isang aso? Una muna, nakita ko siya sa kalsada at pagkatapos ay hindi raw ako gumalaw para hindi niya ako habulin. Pero kahit na hindi naman ako gumalaw, hinabol pa rin daw ako ng aso tapos naabutan ako at kinagat sa binti. Wala na ako maalala after nun kasi parang nagising naman na ako.

Maraming ibig sabihin ang panaginip tungkol sa aso, pero primarily, nangangahulugan ito na nagrerepresenta sila sa mga quality gaya ng loyalty, protection, at generosity. Pwede rin naman ito na maging memory mula sa dati mong alagang aso. Pero ibang usapan na kung sinubukan kang ksaktan o kagatin ng aso sa iyong paaginip.

Nangangahulugan ito na may ilang taong palihim na naiinggit sa iyo at nais kang bumagsak. Ang kagat ng aso sa binti ay nangangahulugan na walang balanse sa iyong buhay. Kung sa kamay ka naman kinagat ng aso sa iyong panaginip, sinasabi nito na isang taong pinagkakatiwalaan mo ang maglalagay sa iyo sa panganib dahil sa kanyang inggit.

Ang parte naman kung saan hinabol ka ng aso sa iyong panaginip ay isang magandang sign.

Sinasabi nito na posibleng crush ka rin ng taong crush mo o may feelings sa iyo ang isang tao. Senyales ito na dapat mong i-pursue ang relasyon sa taong ito dahil maaaring in love din siya sa iyo. Kahit wala siyang nararamdaman sa iyo, sinasabi ng iyong panaginip na lalabas din ang tunay niyang nararamdaman sa iyo.

Mayroon ding kahulugan ang kulay ng aso sa iyong panaginip.

Ang itim na aso ay may kaugnayan sa negativity sa buhay. Indikasyon ito na isa sa mga taong malapit sa iyo ang may kwestyonableng motibo laban sa iyo. Dapat kang mag-ingat sa kanila.

Ang puting aso naman ay representasyon ng innocence at peace. Isa rin itong good sign kung makita mo sa iyong panaginip. Sinasabi nito na mayroong taong tutulong sa iyo sa relasyon man o pagnenegosyo.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatchers@gmail.com