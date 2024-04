Jayson Vayson tinalo si Takeru Inoue sa unanimous decision

ISANG boksingerong nagngangalang “Inoue” ang nagawang mahigitan ng Pinoy boxer para sa matinding agawan sa regional boxing title nitong Linggo ng gabi sa Sumiyoshi Ward Center sa Osaka, Japan.

Ginulantang ni Jayson “The Striker” Vayson ang hometown bet na si up-and-coming Japanese prospect Takeru Inoue nang mahigitan ito sa pamamagitan ng 10-round unanimous decision para sa World Boxing Organization (WBO) Asia-Pacific light-flyweight crown.

Nalampasan ng tubong Veruela, Agusan del Sur boxer ang Japanese boxer sa bisa ng dalawang 96-94 nina Mekin Sumon at Nobuto Ikehara at 97-93 iskor ni Masahiro Noda upang mapanatili ang korona na napagwagian laban kay Ryuya Yamanaka ng Japan sa pamamagitan ng second-round technical knockout noong Disyembre 17.

Hindi alintana sa 5-foot-4 Pinoy boxer ang hindi patas na tawagan ni referee Kenji Kondo na makailang beses pumalyang bigyan ng bawas sa iskor ang 25-anyos mula Osaka, Japan mula sa iligal na panununtok sa batok sa kabuuang laban. Tanging ibinibigay lamang ni Kondo ay balaan lamang ang Japanese boxer.

Pikit mata ring hindi tinawagan ni Kondo ang eight-round knockdown ni Inoue, kung saan hindi niya binilangan ang naturang pagbagsak, na ilan sa mga pagsubok na kinaharap ni Vayson upang malampasan ang unang pagdepensa sa korona na iniangat ang panalo sa 12 kasama ang anim na knockouts, habang may tig-isang tabla at talo na nanggaling kay reigning at defending World Boxing Association (WBA) flyweight titlist Seigo Yuri Akui noong Pebrero 4 noong isang taon sa bisa ng dominanteng 10-round unanimous decision.

Nakuha naman ni Inoue ang unang pagkatalo sa limang laban, kasama ang dalawang knockout, na pare-parehong ginaganap sa naturang lugar. (Gerard Arce)