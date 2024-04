Hans City sakalam

IMPRESIBO ang ipinakitang husay ng kabayong si Hans City nang manalo sa Philracom Rating Based Handicapping System Race na inilarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas nitong Linggo ng hapon.

Nagmasid muna sa pang-apat si Hans City na sinakyan ni reigning Philippine Sportswriters Association (PSA) – Jockey of the Year awardee John Alvin Guce habang nagbabanatan sa unahan ang matutulin sa largahan na sina Veterano at Money For Gabriel.

Papalapit ng far turn ay kumukuha na ng unahan si Money For Gabriel habang kumakapit na si Hans City at beripikadong lalampas sa una.

Bago sumungaw sa huling kurbada ay inagaw na ni Hans City ang unahan, segundo na si Money For Gabriel habang papalapit na rin sina Ruby Bell at Hook On D Run.

Pagdating sa rektahan ay umungos si Hans City at nanalo ito ng may dalawang kabayong agwat sa pumangalawang si Front Runner sa event na suportado ng Philippine Racing Commission.

Inirehistro ni Hans City ang tiyempong 1:27.8 minuto sa 1,400-meter race sapat upang hamigin ng winning horse owner na si Louise Ann Decena ang P11,000 added prize.

Nakopo naman ni Joseph Dyhengco ang breeder’s purse na P4,500 habang P1,000 at P500 ang second at third, ayon sa pagkakasunod.

Terserong dumating si Ruby Bell habang pumang-apat si Veterano. (Elech Dawa)