Grandmaster Jayson Gonzales kinasahan 25 woodpusher

NAKIPAGTAGISAN ng isip si GM Jayson Gonzales sa 25 mahuhusay na woodpushers sa naganap na simul game sa side event ng katatapos na 2nd Mayor Josh Edward S. Cobangbang “Cabugao Chess Festival” na nilaro sa 2nd floor Function Hall, Multi Purpose Bldg. sa Cabugao, Ilocos Sur nitong Linggo ng gabi.

Nakapagtala si Philippine National women’s team head coach Gonzales ng 23 wins at dalawang draws kung saan ay tumagal ng halos limang oras ang bakbakan.

Ang presensiya ni National Chess Federation of the Philippines (NCFP) acting Chief Executive Officer at FIDE Senior trainer Gonzales sa nasabing chess tournament ay nagbigay ng inspirasyon sa mga batang chess player na lumahok.

“Dati din akong sumasali sa simul noong bata ako kaya dapat kahit matalo magpursige para maabot ang mga pangarap, pag-aralan ang game, mag-aral ng chess openings,” saad ni Gonzales habang nakikinig ang mga tsikiting na player.

Samantala, nagkampeon sa nasabing two-day tournament si International Master (IM) Ronald Bancod na may anim na puntos sa event na ipinatupad ang seven rounds Swiss System at may time control na 30 minutes plus 30 seconds increment per move.

Kaparehong puntos ni Bancod si NM Nicomedes Alisangco pero matapos idaan sa tiebreak ay lumanding sa second place ang huli.

Nasungkit ni Bancod ang premyong P20,000 habang P15,000 ang naibulsa ni Nicomedes, third place naman si Ronald Adaya na sumungkit ng P12,000.

Nakapag-uwi naman ang pambato ng Tagudin Chess Club na ginagabayan ni Mayor Roque S. Verzosa, Jr, na si Eric Lee Gardell ng premyong P1,000 bilang Best Senior. (Elech Dawa)