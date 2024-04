HINANGAAN ang isang Baguio-based artist dahil sa ginawa niyang chalk art para kina Kim Soo Hyun at Kim Ji Won ng sikat na ‘Queen of Tears.’

Habang papalapit na ang kapana-panabik na ending ng “Queen of Tears” na umabot na sa isang bilyong view sa buong mundo, ipinakita ni Azra El ang kanyang suporta sa paboritong Korean actor na si Kim Soo Hyun sa pamamagitan ng paggawa ng chalk art para sa idolo.

At hindi lamang iyan, pinarisan pa ni Azra El si Kim Soo Hyun ng isang chalk art din ni Kim Ji Won na gumaganap bilang kanyang asawa sa K-drama series.

Paborito aniya niya talaga si Kim Soo Hyun at lalo niyang na-appreciate ang serye at ang chemistry ng buong cast.

“I then started watching Queen of Tears because of him (KSH) and woah, the drama was well written and not only him, but all of the cast are perfect for their roles, together with Kim Ji Won, their chemistry is spot on and also, every episode is a rollercoaster ride!” sabi niya sa isang panayam ng blogger na si Feisty Unnie.

Sa serye, gumaganap bilang mag-asawa sina Kim Soo Hyun na isang abogado at si Kim Ji Won, heredera ng isang malaking department store chain, na nasa gitna ng pag di-divorce dahil sa kumplikasyon sa kanilang pamilya at personalidad.

Isinulat ni “Crash Landing on You” at “Goblin” writer Park Ji-eun ang ‘Queen of Tears’ kaya’t sobrang sabik na ng mga fans sa huling dalawang Linggo nito kung magtatapos ba ito sa happy ending.