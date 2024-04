FacunDeng lakas magpakilig Charo Santos, Jaime Fabregas bagong love team ng ABS-CBN

Wala na talagang pinipiling edad ang mga love team-love team ngayon.

Kung noon, nauso ang love team ng mga karakter nina Senator Lito Lapid at Angel Aquino.

Then, nasundan din ng love team ng mga karakter nina Sen. Lapid at Lorna Tolentino.

Bukod pa riyan ang mas naunang love team nina Dulce at Rey Valera dahil sa ‘It’s Showtime’, ha!

At ngayon naman, may bago na nga silang sini-ship, ang #FacunDeng.

‘Yan nga ang sigaw ng mga netizen sa tila namumuong chemistry sa pagitan ng mga karakter nina Charo Santos at Jaime Fabregas sa serye ni Coco Martin.

Binansagan nga ng mga netizen na #FacunDeng love team sina Facundo (Jaime) at Tindeng (Charo), na gumaganap na mag-amo, dahil botong-boto sila sa unexpected at nakakakilig na chemistry daw ng dalawa.

Nakakaaliw pa lalo dahil sa panayam ng media kay Charo sa isang event kamakailan, sinabi ng aktres na nababasa niya ang mga comment ng #FacunDeng shipper at napansin daw nila na iba ang tingin ni Facundo kay Tindeng.

Sa nakalipas na mga episode ng ‘FPJ’s Batang Quiapo’, mapapansin nga na kahit istrikto at mainitin ang ulo ni Facundo, parang kakaiba ang pagsulyap-sulyap niya kay Tindeng, ha! Very different ito sa malditang asawa ni Facundo na si Bettina (Tessie Tomas), kung saan lagi nitong sinisigawan si Tindeng.

Who knows, baka lumambot nga ang puso ni Facundo kay Tindeng?

“Bakit ba parang nakakakilig sina Facundo at Tindeng? Wala pang ginagawa may chemistry na agad. Paano na lang pag nag-kissing scene na sila?” sey ng netizen.

“May lihim na pagtingin si Senior Facundo kay Tindeng,” komento naman ng isa.

May ilang netizens din na nagsabi na perfect match sina Facundo at Tindeng dahil pareho raw nilang apo si Coco. Dahil kung si Tindeng ang lola ni Tanggol sa ’FPJ’s Batang Quiapo’, si Jaime naman ang gumanap na Lolo Delfin ni Cardo sa ‘FPJ’s Ang Probinsyano’.

Abangan kung lalayag ba ang #FacunDeng shippers o hanggang mag-amo na lang talaga ang pagtingin nila sa isa’t isa? (Dondon Sermino)