DOJ sasampolan Claimant ng P218 shabu sa airport

INAPRUBAHAN kahapon ng Department of Justice (DOJ) ang pagsasampa ng kasong kriminal sa korte laban sa babaeng kumuha ng mahigit sa P218 milyon halaga ng shabu sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) noong Abril 17.

Ayon kay DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla, sasampahan ng kasong Importation of Illegal Drugs sa ilalim ng Republic Act (RA) 9165, o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at RA 10863 o Customs Modernization and Tariff Act (CMTA) ang suspek na si Christine Tigranes.

“May this be a warning to those who continue to associate themselves with illegal drugs, expect that our crusade against this menace to society will be more vicious in the upcoming days and will never stop until we attain our ultimate goal of a 100% drug-free Philippines,” ani Remulla sa isang pahayag.

“The Department is firm in its commitment to waging war against drugs,” dagdag pa nito.

Nakatakdang sumailalim sa inquest ang suspek matapos itong maaresto noong Abril 17, 2024 sa Piercargo warehouse sa NAIA upang kunin ang isang shipment na naglalaman ng 32,13 kilo ng shabu mula Zimbabwe.

Idineklara ang kontrabando bilang muffler ng sasakyan ng nagpadala nito sa bansa na si Isaac Chikore mula sa Zimbabwe.

Sinabi ni Philippine National Police (PNP) chief Police Major General Rommel Francisco Marbil na sa tulong ng mga kaugnay na ahensya ng pamahalaan, malalambat nila ang mga nagpapakalat ng ilegal na droga sa bansa. (Edwin Balasa)