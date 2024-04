Dagdag-benepisyo para sa mga opisyal ng barangay

Sa bawat komunidad sa ating bansa, ang barangay ang unang takbuhan kapag may problema o isyung kailangang masolusyunan. Ang barangay ang pinakamalapit sa mga mamamayan na parte ng gobyerno.

Dahil sila ay tumatayong mga ‘frontliners,’ hindi maikakaila na ang mga barangay officials, kasama na ang mga tanod, ay nalalagay sa panganib lalo na’t patungkol sa mga problema sa kapayapaan at pagpapatupad ng batas sa kanilang komunidad.

Pero sa kabila nito, kulang na kulang ang kanilang benepisyo pagdating sa death, disability o accident insurance coverage.

Alam ng inyong Kuya Pulong ang kakulangang ito bilang dating Punong Barangay ng Catalunan Grande sa Davao City. Kaya naman naghain tayo ng panukalang batas para mabigyan ang mga nagtatrabaho sa barangay ng mas malawak at mas mataas na halaga na insurance coverage.

Sa kasalukyang batas na Republic Act 6942, ang mabibigyan lamang ng insurance benefit ay ang punong barangay, mga miyembro ng sangguniang barangay, ang chairman ng Sangguniang Kabataan (SK), barangay secretary at ang barangay treasurer.

Sa ilalim ng House Bill (HB) 9976 na ating na-file, isinama na natin ang mga tanod, health worker, daycare worker at miyembo ng lupong tagapamayapa sa masasakop ng insurance benefit.

Pagdating sa death and burial benefit, dinoble sa P40,000 ang benepisyong makukuha ng mga naiwang benepisyaryo ng punong barangay mula sa dating P20,000. Isinama na rin sa bill ang mga miyembro ng sangguniang barangay at SK chairman na makakatanggap ng mas malaking death and burial benefit.

Ang disability benefit naman ay dinoble rin mula sa dating P12,000, hanggang sa P24,000 para sa punong barangay, mga miyembro ng sangguniang barangay at SK chairman.

Ang mga benepisyaryo naman ng secretary, treasurer, tanod, health worker, daycare worker at miyembro ng lupong tapapamayapa ng barangay ay makakatanggap ng P20,000 na death and burial benefit. Dinoble

ito mula sa dating P10,000 na nakasaad sa RA 6942. Ang disability benefit naman nila ay tinaas din sa P10,000 mula sa dating P5,000.

Kapag ang punong barangay o tanod ay namatay habang tinutupad ang kanyang tungkulin, doble ang matatanggap na death and burial benefit na nakasaad sa bill.

Tinaasan din sa ilalim ng bill ng inyong Kuya Pulong ang benepisyo kapag naaksidente ang mga opisyal ng barangay. Para sa punong barangay, SK chairman at mga miyembro ng sangguniang barangay, ang benepisyo ay magiging P20,000 mula sa dating P10,000.

Ang iba namang opisyal ng barangay kasama ang mga tanod, health worker, daycare worker at lupong tagapamayapa ay mabibigyan ng P10,000.

Tatlumpu’t apat na taon na ang lumipas nang maisabatas ang RA 6942. Nagtaasan na ang lahat—mula sa mga bilihin hangga’t sa iba’t ibang klase ng serbisyo. Marapat lamang na itaas din at palawakin pa ang sakop ng mga insurance benefit ng lahat ng opisyal at manggagawa sa barangay na araw-araw na nagsisikap para mapanatiling ligtas at payapa ang ating mga komunidad.