PININTAHAN ni Jayson Tatum ang una niyang career playoff triple-double sa 23 points, 10 rebounds, 10 assists at sinagasaan ng Boston Celtics ang Miami Heat 114-94 sa Game 1 ng kanilang East first-round series kahapon (Lunes sa ‘Pinas).

Limang Celtics pa ang umiskor ng double figures sa pangunguna ng 20 ni Derrick White. May 18 pa si Kristaps Porzingis, 17 points at 8 rebounds kay Jaylen Brown.

Naka-6 points lang si Jrue Holiday pero may 7 rebounds, 3 assists at 2 blocks para sa Boston. Naka-tig-apat na tres sina Porzingis at White.

Rematch ito ng huling conference finals nang rumatsada sa 3-0 lead ang Heat bago inilampaso ang Celtics sa Game 7 sa Boston.

Sa muling pagtatagpo sa isang series, hindi nakaporma ang Miami sa TD Garden.

Naghulog ang C’s ng 22 3-pointers, na-outscore ang mga dayo 31-14 sa third quarter.

Bumuka pa sa 34 ang lead ng Boston sa fourth, naibaba ng Heat sa 14 pero hanggang doon na lang.

Wala si Jimmy Butler (right knee injury), sumandal ang Miami sa 24 points ni Bam Adebayo. May 17 markers si Delon Wright, 16 kay Jaime Jaquez, Jr. Nalimitahan sa 4 of 13 shooting si Tyler Herro tungo sa 11 points.

Game 2 sa Huwebes (araw sa Manila) sa Boston pa rin. (Vladi Eduarte)