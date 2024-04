BGYO dapat daw i-disband

Trending ang mga hashtags na ‘disbandBGYO’ at ‘BGYO Out’ nitong Lunes at grabe ang mga komentong mababasa sa X.

Parang galit na galit at gustong manakit ang netizens.

Gustong-gusto nila na ma-disband ang grupo nina Gelo Rivera, Nate Porcalla, Mikki Claver, Akira Morishita at JL Toreliza.

Wala naman daw ambag sa P-pop ang grupo. Kuwestiyonable diumano sa ibang netizens ang mga kilos at professionalism ng nasabing boy band.

“Idols are supposed to be a good example. Therefore, cheaters and abusers are not considered as idols. BGYO will never earn that title.”

“None of them are boy group member material. Bukod sa morals nilang non-existent, di mo talaga sila mahahalatang part ng boy group. It’s like they were handpicked kasi at no choice ang management. Kaya dapat nang mawala ang BGYO sa P-pop!”

“Ang kalaban ay BGYO and the management that keeps tolerating this behavior from them. Wag itong gawing ticket to be hateful towards the girls and disguising it as educating them.”

“Dapat kasi hindi pinoprotektahan ng management nila ang mga abusers na members and not clearing any issues nila before pa. Nagsa-suffer pati yung best artists ng management. Walang kayong kuwenta BGYO!”

“The day BGYO disbands will be the day I can finally be at peace.”

“I feel sorry for BGYO. Guys para di na kayo mahirapan, pakinggan nyo na lang ang mga sinasabi ng tao at mag disband na kayo.”

“No to jeepney phase out, Yes to BGYO phase out.”

“Walang magagawa ang protect BGYO nyo, malaki na ang followers ng BINI ngayon, di nyo na kami maapi ulit.”

Paliwanag pa ng netizen, dapat daw mawala ang boy band kasi sobrang associated daw ang BINI sa BGYO kaya nadadamay daw ang trending girl group sa mga negative issues ng mga boys.

“To think hindi naman talaga problematic ang BINI girls, sadyang associated lang sila sa mga problematic BGYO boys na yan kaya sila pa itong apektado ang career. Palibhasa walang career ang mga boys na ito.”

“Bakit ba kase di pa dini-disband yang BGYO na yan. Pabigat lang yan. Please sana naman bitawan na ng management yang mga boys na yan. Walang ambag, pabigat lang. Nadadamay pa ang successful group nila. Sinasayang nila ang achievement ng BINI. Sa totoo lang.”

Siyempre, pinalagan ito ng fans ng BGYO. Hinding-hindi raw sila makapapayag na mawala sa circulation ang mga idolo nila.

Lumaki ang issue dahil dumalo raw ang ilang miyembro ng BINI sa birthday celebration ni Gelo ng BGYO at sumayaw ng ‘Pantropiko’. May mga fan ang BINI na ayaw na ayaw ma-associate ang girl group sa BGYO. Hindi nila bet ang pagdalo ng mga girls sa party ng boy band.

Kaloka!

Anyway bukas ang mga pahina ng Abante sa side ng BGYO kung nanaisin nilang sagutin ang paratang ng netizens! (Ogie N. Rodriguez)