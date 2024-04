Kinuwestiyon ng dalawang senador ang panukala ng Department of Transportation (DOTr) na maglagay ng karagdagang motorcycle lane sa kahabaan ng EDSA para mabawasan ang matin­ding trapik doon.

Ayon kay Senadora Grace Poe, naintindihan naman niya ang intensiyon ng hakbang ng DOTr subalit na-papaisaip lang siya kung papaanong gagawin iyon gayong limitado naman ang road space sa EDSA.

“Are they intending to share it with bike lanes? Should it be standardize­d across all highways? The vary-ing placements of motorcycle lanes can be confusing to motorists who traverse multiple highways daily,” sabi ni Poe, chair ng Senate committee on public services.

“These are just some of the concerns that must be addressed with actual data and not just mere exper-iments that can cause further confusion in our already chaotic roads,” dagdag pa niya.

Sabi pa ni Poe, kailangang magkaroon ng independent fact-based agency tulad ng National Transporta-tion Safety Board na siyang manga­ngalap ng datos at bubuo ng panuntunan sa pagla­lagay ng motor-cycle lane.

Para naman kay Senador Nancy Binay, ang paglalagay ng motorcycle-dedicated lane sa EDSA ay isang band aid solution sa matagal nang problema sa trapiko.

Nauna rito, sinabi ni Transportation Secretary Jaime Bautista na pinag-aaralan ng ahensiya na maglagay ng exclusive lane ng motorsiklo sa EDSA dahil tinatayang 170,000 motorsiklo umano ang dumadaan sa EDSA bawat araw. (Dindo Matining)